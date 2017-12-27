Меркель і Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі до подальшого обміну заручниками

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон привітали обмін заручниками, який відбувся сьогодні між українською стороною і підтримуваними Росією Бойовиками.

Меркель і Макрон закликали сторони конфлікту сприяти обміну заручників, які все ще залишаються в неволі.

Також у спільній заяві, оприлюдненій прес-службою німецького уряду, лідери Франції і Німеччини закликали забезпечити повний доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста та підтримати МКЧХ у пошуку зниклих безвісти.

Після сьогоднішнього обміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками. Обмін був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)».

Угруповання «ДНР» передало Києву 58 утримуваних громадян, серед них – релігієзнавець Ігор Козловський. У свою чергу, бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах заявили про завершення обміну, проте зауважили, що кількість звільнених уточнюється.

Перед цим 27 грудня відбувся обмін заручниками між Києвом і угрупованням «ЛНР». Українській стороні видали 16 людей, військових і цивільних, на підконтрольну бойовикам територію Луганщини повернулися, за даними представників сепаратистів, 73 людини (раніше заявляли про 99 осіб, але частина відмовилася повертатися).

За даними прокуратури, остаточні цифри сьогоднішнього обміну за формулою «74 на 306» – 73 на 233.