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28 Грудень 2017, Київ 02:56
Новини | Міжнародні

Росія: вибухівка в супермаркеті в Санкт-Петербурзі була саморобною, порушено кримінальну справу

Будівля, де розташований супермаркет у Санкт-Петербурзі, де прогримів вибух, 27 грудня 2017 року

У Слідчому комітеті Росії повідомили, що вибухівка, яка спрацювала у середу ввечері в супермаркеті у Санкт-Петербурзі була саморобною. Як передають російські ЗМІ, потужність саморобного пристрою – 200 грамів в тротиловому еквіваленті.

За даними російських правоохоронців, слідство розглядає всі версії вибуху. Водночас кримінальну справу порушено за статтею «Замах на вбивство двох і більше осіб, скоєний небезпечним способом».

За останніми даними, 10 людей поранені через вибух у супермаркеті в російському місті Санкт-Петербурзі, який прогримів у камері схову ввечері 27 грудня.

У середині грудня ФСБ заявляла про затримання в Петербурзі підозрюваних в підготовці терактів.

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