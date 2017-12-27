Росія: вибухівка в супермаркеті в Санкт-Петербурзі була саморобною, порушено кримінальну справу

У Слідчому комітеті Росії повідомили, що вибухівка, яка спрацювала у середу ввечері в супермаркеті у Санкт-Петербурзі була саморобною. Як передають російські ЗМІ, потужність саморобного пристрою – 200 грамів в тротиловому еквіваленті.

За даними російських правоохоронців, слідство розглядає всі версії вибуху. Водночас кримінальну справу порушено за статтею «Замах на вбивство двох і більше осіб, скоєний небезпечним способом».

За останніми даними, 10 людей поранені через вибух у супермаркеті в російському місті Санкт-Петербурзі, який прогримів у камері схову ввечері 27 грудня.

У середині грудня ФСБ заявляла про затримання в Петербурзі підозрюваних в підготовці терактів.