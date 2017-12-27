Іран сколихнули нові землетруси: одна людина загинула, понад півсотні постраждали

Іранські інформаційні агентства повідомляють, що одна людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали легких травм в результаті двох землетрусів в окремих районах країни. Повідомляється, що землетрус магнітудою 4,2 стався в районі Альборз, за приблизно 50 кілометрів на захід від столиці Тегерана.

Ще один землетрус у 5,1 бали стався в селі Ходжед в провінції Керман, за приблизно 700 кілометрах від Тегерана. Про жертв чи руйнування там не повідомляється.

21 грудня через землетрус у провінції Керман поранень зазнали щонайменше 23 людини. Днем раніше дві людини загинули через підземні поштовхи біля Тегерана.

Іран є однією з найбільш схильних до землетрусів країн світу. У 2003 році через потужний землетрус в провінції Керман загинула 31 тисяча людей.