Афганістан: 15 людей поранені через вибух біля військової частини в провінції Гельманд

27 грудня 15 людей зазнали поранень в результаті скоєного бойовиком-смертником вибуху поблизу військової частини в місті Лашкаргах, що є столицею провінції Гельманд на півдні Афганістану.

За даними влади, бойовик-смертник зміг перетнути перший контрольно-пропускний пункт військової частини, перш ніж підірвав свій автомобіль біля колони афганських військових.

За попередніми даними, всі, крім одного з поранених в результаті нападу, були солдатами.

Відповідальність за вибух взяв на себе рух «Талібан», бойовики якого активно діють у провінції Гельманд, здійснюючи напади практично щодня.