Біатлон: українка Юлія Джима візьме участь у Різдвяній гонці в Німеччині

Киянка Юлія Джима представить український біатлон у традиційній Різдвяній гонці, яка 28 грудня відбудеться в німецькому Гельзенкірхені. Українка виступить у парі з ветераном німецького біатлону Міхаелем Рьошем, який нині виступає за Бельгію. Всього на старт вийдуть 10 дуетів, два з яких представлятимуть Німеччину, по одному – Австрію, Канаду, Японію, Чехію, Росію, Францію та Італію. Початок – о 19:15 за Києвом.

Зазвичай у Різдвяній гонці брала участь повноцінна українська пара, але в олімпійський сезон багато провідних біатлоністів пропускають престижне шоу-змагання, віддаючи перевагу підготовці до головного старту.

Українські пари двічі перемагали у Різдвяній гонці. У 2008 році першими серед десяти пар стали Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а в 2014-му перемогу святкували Валя Семеренко та Сергій Семенов.