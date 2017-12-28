Афганістан: внаслідок вибухів в шиїтському центрі в Кабулі загинули 40 людей

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявляє, що внаслідок вибухів в шиїтському культурному центрі біля інформаційного агентства в Кабулі загинули щонайменше 40 людей, 30 поранені.

Наразі відповідальність за напад жодне угруповання не взяло, а представник «Талібану» заперечив причетність до вибуху бойовиків угруповання.

Раніше сьогодні повідомлялося, що напад був спрямований щодо агентства «Афганський голос».

Проте представник МВС Насрат Рахімі пізніше заявив, що вибухи були спрямовані проти шиїтського культурного центру. Рахімі сказав, що бойовик-смертник увійшов до будівлі та підірвав себе під час переповненої церемонії, присвяченій 38-й річниці введення радянських військ в Афганістан.

Рахімі повідомив, що на вулиці за межами будівлі також сталися ще два вибухи, коли люди збиралися, щоб допомогти потерпілим від першого вибуху.

Він сказав, що внаслідок вибухів, які сталися поблизу будівлі, ніхто не загинув.