Сервіс YouTube заблокував відео російського опозиціонера Навального через «невідповідні хештеґи»

Американський сервіс YouTube, який дозволяє своїм користувачам розміщення та перегляд відео, у ніч із 27 на 28 грудня заблокував ролик російського опозиційного політика Олексія Навального про заплановану на 28 січня 2018 року акцію протесту.

«Щойно ми з'ясували формальну причину, вона звучить екзотично: неправомірні хештеґи», – написав Навальний на своєму сайті 28 грудня.

Він додав, що хештеги до відео були такими: «#страйк, #Навальний2018, #28января і таке інше». «Як їх можна оголосити «неправомірними»? Листи написали, чекаємо на відповіді», – вказав Навальний.

Політик висловив дві версії блокування свого відео: або російська «фабрика тролів» знайшла «уразливий до маніпуляцій алгоритм» YouTube і «навчилася включати автоматичне блокування через масові скарги своїх ботів», або у влади Росії є «свої люди в російському або міжнародному YouTube , що допомагають маніпулювати системою і пояснюють, як це робити».

Страйк виборців Навальний оголосив ​після того, як 25 грудня Центральна виборча комісія Росії відмовила йому в реєстрації кандидатом у президенти через «наявність у нього непогашеної судимості». Навальний і його прихильники мають намір закликати до активного бойкоту виборів, які вони вважають нечесними. На думку Навального, «Путіну і Кремлю потрібна лише явка» на президентських виборах 18 березня 2018 року.