У Росії вийшов на свободу засуджений за критику анексії Криму Кашапов – правозахисник

Керівник російського Татарського громадського центру Рафіс Кашапов, якого визнали винним в закликах до сепаратизму через критику анексії Криму, вийшов на свободу. Про це розповів в twitter голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

За його словами, Кашапов вийшов на свободу 26 грудня.

Рафіса Кашапова називають першою людиною, яку в Росії засудили за критику російської анексії українського Криму.

У вересні 2015 року голову російського Татарського громадського центру Рафіса Кашапова визнали винним в закликах до сепаратизму через критику анексії Криму і засудили до трьох років колонії. Кашапов оскаржив свій вирок в Європейському суді з прав людини.

В травні 2017 року російський суд визнав Татарський суспільний центр екстремістською організацією і постановив припинити його діяльність на території Росії.

Татарський суспільний центр є неурядовою організацією, яка проводить кампанії зі збереженню татарської національної ідентичності, мови і культури.