Пєсков: обміну засуджених в Росії українців в рамках Мінських угод не може бути

У Кремлі виключають можливість обміну засуджених в Росії українців в рамках Мінських угод, ці питання обговорюються на «найвищому рівні».

«Що стосується низки осіб, які засуджені тут у Росії, то, безумовно, вони не можуть вважатися полоненими або утримуваними особами. Вони засуджені в Росії за російським законодавством. У будь-якому випадку, подібні питання обговорюються на вищому рівні, і все залежить від тих рішень, які схвалює глава держави», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Дані про кількість утримуваних українців в Росії різняться, у СБУ 27 грудня повідомили про десятки затриманих.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками. Обмін був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна людина вирішила залишитися на окупованій території. Київ передав сепаратистам 233 людини.

Після цього бміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.