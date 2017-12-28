Рева заявив, що в Україні скоротився рівень бідності

Рівень бідності в Україні знизився з 54,5% у 2016 році до 39,4% у 2017 році, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%», – сказав Рева.

Він додав, що зміни пов’язані з підвищенням соціальних стандартів і підвищенням середньої зарплати.

За його словами, середньомісячна заробітна плата в січні–жовтні 2017 року зросла на 37,1% порівняно з відповідним періодом 2016 року, і становила 6,9 тисяч гривень на місяць.

З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата – до 3200 гривень. Станом на 1 січня 2017 року прожитковий мінімум становив 1600 гривень.

З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата українців зросте до 3723 гривень, а прожитковий мінімум до – 1700 гривень.