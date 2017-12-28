Росія за участі 40 кораблів проводить навчання в окупованому Севастополі

В окупованому Севастополі 28 грудня понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують завдання, пов’язані з підготовкою до далекого походу, застосуванням озброєння і технічних засобів. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії.

«Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

«Основними завданнями в 2018-му навчальному році для корабельних з’єднань Чорноморського флоту є забезпечення прийому в бойовий склад ЧФ нових кораблів, а також виконання завдань у складі постійного з’єднання ВМФ у Середземному морі», – зазначили у прес-службі.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України називають незаконними російські військові навчання, що проводяться в анексованому Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.