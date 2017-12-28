США вітають звільнення полоненими на Донбасі і закликають виконувати пункт «Мінська» про обмін «всіх на всіх»

Сполучені Штати вітають вчорашній обмін понад трьома сотнями затриманих між владою України і підтримуваними Росією силами на сході України, йдеться 28 грудня у заяві Державного департаменту США.

«Цей обмін є кроком до імплементації Мінських угод. Ми знову закликаємо усі сторони повністю виконати взяті ними на себе зобов’язання щодо Мінських угод, у тому числі через реальний обмін затриманими за формулою «всіх на всіх»; повного припинення вогню; виведення важкого озброєння; гарантування безпечного доступу спостерігачам спеціальної спостережній місії ОБСЄ; гуманітарного доступу до зони конфлікту», – йдеться у заяві.

У тексті нагадують, що держсекретар США Рекс Тіллерсон у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим цього тижня акцентував на важливості того, щоб Росія повернула на Донбас своїх представників в Спільний центр контролю та координації.

Раніше сьогодні у посольстві США в Україні також привітали звільнення 74 українських бранців на Донбасі і заявили, що очікують звільнення інших утримуваних осіб у 2018 році.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін полоненими. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна людина вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

Після цього обміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.