Росія: опозиціонер Ілля Яшин заявив про своє звільнення

Російський опозиціонер Ілля Яшин, який 28 грудня повідомляв, що його затримала поліція, ввечері того ж дня на сторінці у Twitter написав про своє звільнення.

«Живий, здоровий і на волі», – вказав політик.

Окремі російські ЗМІ написали про те, що суд у Москві оштрафував Яшина на 30 тисяч рублів через порушення правил проведення масових заходів.

У правоохоронних органах причину затримання політика не коментували.

24 грудня опозиціонер Яшин, який є головою ради депутатів Красносельського району Москви, організував акцію «День вільних виборів». Вона була запланована як районне свято, однак мерія, прокуратура й Московський міський суд оголосили її незаконною. Поліція обіцяла запобігти її проведенню, проте захід відбувся без затримань.

Наступного дня після акції додому до батьків опозиціонера прийшли поліцейські. За словами самого Яшина, правоохоронці сказали, що їм доручили встановити місце його перебування, однак не пояснили, чому його розшукують.