У Ірані відбулися протести проти підвищення цін на продукти

У місті Мешхед, другому за величиною в Ірані, 28 грудня відбулися акції протесту сотень людей проти зростання цін на продукти та інші речі першої необхідності.

У соціальних мережах повідомили, що кількість протестувальників склала кілька тисяч, а на відео, поширених у мережі, люди вигукували гасла проти президента Хасана Роугані, скандуючи «Смерть диктатору» та «Смерть Роугані».

Також у мережі розмістили відео, де поліція використовує водомети, щоб відтіснити натовп.

Іранське державне інформагентство IRNA повідомило з посиланням на місцевих посадовців, що акція була незаконною, і що було заарештовано кілька людей, які виступили «за повалення державного ладу». Інших подробиць немає.

Ціни на значну кількість основних продуктів, включаючи яйця, за останні дні зросли в Ірані на 40 відсотків. Фермери називають причиною подорожчання підвищення цін на імпортний корм.

Повідомляється, що менші за чисельністю протести проти підвищення цін відбулися також у містах Нішапур, Кашмарі, Йєзді та Шахруді.

За даними Центрального банку Ірану, інфляція в країні становить близько 10 відсотків.

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