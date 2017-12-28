Звільнені з полону бойовиків українці пройдуть реабілітацію в Одесі – Порошенко

Громадяни, звільнені з полону проросійських бойовиків 27 грудня, пройдуть реабілітацію в Одесі, повідомив у четвер під час поїздки на Одещину президент України Петро Порошенко.

«В Одеській області через кілька днів за моїм наказом найкращі лікарі, найкращі психологи допомагатимуть 74 українцям, які щойно повернулися з в’язниць окупованого Донбасу. Вони пройдуть реабілітацію у військовому госпіталі, в найкращій клініці України, і повернуться додому», – повідомив президент в селищі Маяки.

Також Порошенко повідомив, що доручив негайно відновити перемовини з Росією щодо звільнення тих, хто досі залишається в полоні.

Раніше сьогодні у Київському військовому шпиталі повідомили, що до них на лікування прибули 24 звільнених напередодні людини. Медики вказували, що загальний стан цих пацієнтів задовільний.

27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін полоненими. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна людина вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

Після цього обміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники. В тюрмах та слідчих ізоляторах в Росії та в окупованому Криму також перебувають десятки українських громадян. Їх хочуть повернути на батьківщину в обмін на громадян Росії, які обвинувачуються чи засуджені в Україні.