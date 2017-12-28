У Туреччині заарештували організатора виставки, на якій торік вбили посла Росії

У Туреччині заарештували організатора виставки в столиці Анкарі, на якій у грудні минулого року бойовик вбив російського посла Андрія Карлова. Офіційне інформаційне агентство Anadolu 28 грудня повідомило, що Мустафу Тимура Озкана взяли під варту за рішення суду Анкари. Його звинувачують в причетності до умисного вбивства.

Озкана вже затримували в січні, але потім звільнили. Якими були підстави знову звернути увагу на його персону у цій справі не повідомляється.

Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов’язків. Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали кількох осіб.