Запущений із Байконура супутник для Анголи вийшов на зв’язок

Супутник «Ангосат-1» російського виробництва, сигнал якого зник 27 грудня після запуску з космодрому Байконур у Казахстані, знову вийшов на зв’язок, заявляє російська ракетно-космічна корпорація «Енергія».

Супутник – перший космічний апарат, що належить Анголі, він має забезпечувати зв’язок і телемовлення на території країни і всього африканського континенту.

«З супутника отримана телеметрична інформація, яка показує, що всі параметри бортових систем апарату в нормі», – йдеться в заяві прес-центру компанії.

За даними виробника, причиною несправності могло стати коротке замикання.

Ангола вклала в створення супутника 300 мільйонів доларів. Сам апарат створений російською корпорацією РКК «Енергія».

Апарат перестав відповідати 27 грудня майже відразу після запуску з Байконура. Передача телеметрії обірвалася в момент розкриття сонячних батарей. Старт ракети-носія неодноразово відкладався.