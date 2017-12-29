Єгипет: кількість загиблих під час нападу на церкву зросла до 10

Міністерство охорони здоров'я Єгипту заявляє, що кількість загиблих унаслідок нападу на християнську Коптську православну церкву у місті Хелуан на південь від Каїру зросла до щонайменше 10.

Згідно з повідомленням, серед загиблих – нападник, його вбили єгипетські силовики. Під час стрілянини п'ятеро правоохоронців отримали поранення.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що один з поліцейських загинув. Також, за їхніми даними, був другий нападник.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за напад, однак протягом останнього року бойовики угруповання «Ісламська держава» здійснили кілька нападів на християнські Коптські православні церкви в Каїрі.

У грудні 2016 року бойовики угруповання заявили про відповідальність за напад смертника на церкву, а в квітні 2017-го – за вибухи у двох церквах у квітні.

Християни-копти складають 10 відсотків від 93-мільйонного населення Єгипту. Вони є найбільшою релігійною меншиною в регіоні.