У кількох російських містах евакуюють людей через повідомлення про мінування

У декількох російських містах евакуюють людей із торгових центрів, шкіл, адміністративних будівель через дзвінки про нібито закладені бомби.

Зокрема, евакуації відбуваються в Хабаровську, Іркутську, Іжевську, Кемерові, Омську, Улан-Уде, Барнаулі, Томську. На наявність можливих вибухових речовин оглядають аеропорт Іркутська і торгові центри Пензи. Жодне повідомлення про мінування поки що не підтвердилося.

За словами речника Сибірського округу військ Росгвардії Дмитра Болдирєва, силовики перевірили всі повідомлення про закладені бомби.

«Нічого не виявлено. В основному, дзвінки стосувалися торгових центрів, всі вони працюють у штатному режимі», – сказав Болдирєв.

Напередодні через повідомлення про закладені бомби евакуювали людей із торгових центрів на Камчатці. У середині грудня через анонімні дзвінки про вибухові пристрої також евакуювали навчальні заклади, лікарні і торгові центри в Москві, Ставрополі, Черкеську і Петропавловську-Камчатському.

Від вересня цього року в Росії пройшла хвиля масових евакуацій через анонімні повідомлення про замінування. Як заявили російські силовики, від дій «телефонних терористів» постраждали понад два мільйони росіян.

Директор ФСБ Олександр Бортніков на початку жовтня заявив, що про замінування об’єктів у різних регіонах Росії повідомляли четверо росіян за допомогою IP-телефонії з-за кордону. Заступник голови МВС Росії Ігор Зубов заявив, що велика частина хибних дзвінків про замінування, які масово припали на Росію цієї осені, надходили з території Сирії, а також, за його словами, з території Туреччини, України, США, Канади, Казахстану та Узбекистану.