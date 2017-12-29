Геращенко: звільнені з полону бойовиків українці мають ознаки тортур

Звільнені 27 грудня з полону бойовиків на Донбасі українські заручники мають ознаки тортур. Про це увечері 29 грудня повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

Вона вказала, що 24 колишні полонені лікуються у військовому госпіталі в Києві, ще 41 – у лікарні Державного управління справами.

«Звільнені особи мають численні очевидні наслідки тортур: травми шкіри голови та відсутність зубів (більшість із них зазнали серйозного побиття на початку полону)», – відзначила Геращенко у Facebook.

«Необхідна медична допомога та стоматологічне лікування будуть надані тим, хто їх потребує. Міністерство соціальної політики опрацьовує всі супутні аспекти: незабаром буде здійснено єдиноразовий фінансовий платіж. Команда психологів на чолі з Вадимом Свириденком уже надає необхідну психологічну допомогу звільненим та їхнім родичам», – додала Ірина Геращенко.

Вона також запевнила, що «робота над другим етапом звільнення (заручників – ред.) триває».

Упродовж останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін полоненими. Обмін був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)».

Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна особа вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території, де живуть члени її родини. Київ передав бойовикам 233 осіб.

Після цього обміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.