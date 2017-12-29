Росія: Путін посилив покарання за «вербування терористів»

Президент Росії Володимир Путін 29 грудня підписав закон, що передбачає довічне ув’язнення для осіб, які «фінансують тероризм» або «вербують терористів». Покаранням за ці злочини можуть стати позбавлення волі на термін від 8 років до довічного терміну.

Дотепер у Росії максимальне покарання для вербувальників потенційних терористів складало до 10 років за ґратами.

28 грудня Путін визнав вибух у супермаркеті «Перекресток» у Санкт-Петербурзі нападом терористів. До цієї заяви Путіна правоохоронні органи Росії кваліфікували цю подія не за статтею про теракт, а як «замах на вбивство двох і більше осіб». Унаслідок нападу загиблих немає, постраждали 18 людей, у лікарнях залишаються дев’ятеро, повідомила 29 грудня віце-губернатор Санкт-Петербурга Анна Мітяніна.