До Дніпра із зони АТО доправили трьох бійців у тяжкому стані

До Дніпра із зони АТО авіацією доправили трьох бійців у тяжкому стані. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили 29 грудня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Як поінформували в лікарні, один із доправлених – 23-річний боєць – має ураження очей, обличчя, шиї. Медики намагаються врятувати зір військового. У другого, 19-річного бійця, діагностували відкриту черепно-мозкову травму, він притомний.

Найважчий стан у 27-річного військовослужбовця, що отримав наскрізне поранення голови, у нього вражені кістки черепа. Чоловік перебуває в комі. Його готують прооперувати. Щодо цього бійця на своїй сторінці у Facebook головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко написав, що його стан вдалося стабілізувати.

«Олександр зазнав наскрізного кульового поранення голови. Ступінь ураження головного мозку критичний. Після декомпресійної трепанації він перебуває у комі на апаратному диханні. Стан вдалося стабілізувати», – повідомив Сергій Риженко.

Обставини отримання бійцями поранень медики не коментують.

Водночас у четвер уночі радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа інформувала у Facebook, що до Дніпра були доправлені шестеро бійців: двоє із сектора «Луганськ», серед них один з важким пораненням голови, а також четверо з Маріуполя, серед яких один – з важким мінно-вибуховим пораненням перебуває на апараті штучного дихання.

Волонтери Дніпра закликали жителів міста здати донорську кров, аби зробити запас для переливання воякам, що наразі перебувають на лікуванні, а також створити резерв на вхідні та святкові дні.

З початку бойових дій на сході України Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова поставила на ноги понад 3 тисячі тяжкопоранених військових.