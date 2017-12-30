Штаб: минулої доби на Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили шість прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

У прес-центрі повідомляють, що на луганському напрямку підтримувані Росією бойовики з 82-міліметрових мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах українських військових біля Луганського.

На донецькому напрямку, за даними штабу, сепаратисти неодноразово з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка.

В угрупованні «ДНР» наразі про оперативну ситуацію на території, яка перебуває під контролем донецьких сепаратистів, не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби один раз порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Він мав змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.