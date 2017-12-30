ДСНС: на період новорічних свят рятувальники переходять на посилений режим служби

На період відзначення новорічних свят рятувальники переходять на посилений режим несення служби, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, з 30 грудня по 2 січня організовано взаємодію з місцевими органами влади, поліцейськими на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних свят.

Загалом до 8:00 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

У МВС раніше повідомляли, що десять тисяч правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок під час новорічних і різдвяних свят. За даними силовиків, у цей період в Україні планується проведення масових заходів у 668 населених пунктах і запланована участь одного мільйона 662 тисяч людей.

У Києві святкування новорічних і різдвяних свят триватиме з 19 грудня до 14 січня.