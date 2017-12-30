ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах.

«30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 30 грудня в Закарпатській області очікується дощ зі снігом, температура повітря на рівні від двох до чотирьох градусів тепла, в Івано-Франківській – від нуля до двох градусів тепла, очікується мінлива хмарність.