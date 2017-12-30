В Ірані відбуваються проурядові мітинги

В Ірані відбуваються загальнодержавні проурядові мітинги.

Державне телебачення показало мітинг у Тегерані та марші з прапорами на підтримку Верховного лідера Ірану аятола Алі Хаменеї в Мешхеді, в другому за величиною місті Ірану.

Державне телебачення заявило, що мітинги 30 грудня мають відбутися у понад 1200 містах. Вони відбуваються на тлі інших протестів, викликаних зростанням цін на основні продукти харчування, такі як яйця та птиця.

28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня міліція розігнала антиурядових демонстрантів у західному місті Керманшах, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах. Протягом двох днів протестів десятки людей арештували.

Сполучені Штати засудили арешти, а американський президент Дональд Трамп попередив Тегеран про те, що «світ спостерігає». Трамп написав, що іранський уряд має поважати права людей.