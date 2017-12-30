В Єгипті екс-президента Мурсі засудили до 3 років тюрми через образу судової влади

Суд в Єгипті засудив колишнього президента-ісламіста Мухаммада Мурсі до трьох років позбавлення волі за звинуваченнями в образі судової влади.

Суд у Каїрі 30 грудня постановив, що Мурсі зробив наклеп щодо судової влади в публічній промові, яку він зробив понад чотири роки тому «з метою розповсюдження ненависті», повідомляє державне телебачення.

Суд також засудив 18 співвідповідачів у тій же справі до трьох років позбавлення волі. Ще п’ять осіб були оштрафовані на 30 000 єгипетських фунтів (1 688 доларів США).

Мурсі був першим вільно обраним президентом Єгипту. У 2013 році військові скинули його. Це сталося після масових протестів проти його однорічного суперечливого правління. Відтоді щодо нього тривають судові процеси за низкою обвинувачень, включаючи шпіонаж.