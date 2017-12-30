Верховний суд Росії відхилив позов Навального до ЦВК

Верховний суд Росії відхилив позов опозиціонера Олексія Навального до Центральної виборчої комісії (ЦВК) через відмову допустити його до виборів президента у 2018 році.

Таким чином, суд визнав законним і обґрунтованим рішення ЦВК.

25 грудня ЦВК відмовилася реєструвати Навального кандидатом в президенти через вирок у справі «Кировлеса». У відповідь політик закликав бойкотувати вибори і анонсував акцію протесту. Після цього в Кремлі заявили про необхідність перевірити заклики Навального до бойкоту виборів на відповідність російському законодавству.

Навальний стверджує, що за конституцією він має право балотуватися. Через недопуск опозиціонера на вибори Росію розкритикував Євросоюз.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року. Брати участь в них мають намір чинний російський президент Володимир Путін, телеведуча Ксенія Собчак, лідер ЛДПР Володимир Жириновський.