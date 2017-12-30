У Запоріжжі активісти в жартівливій формі вимагали відставки заступника мера

Під стінами Запорізької мерії 30 грудня відбулася жартівлива акція «на підтримку» заступника міського голови Анатолія Пустоварова, який є одним з фігурантів справи про фіктивні тендери. Учасники акації принесли під стіни мерії медичні ходунки, ліжко-каталку, медичне судно та картату ковдру. Активісти також тримали у руках плакати з написами «Політв’язням – ні!», «Свободу! Толіку Пустоварову», «Дякуємо рідному Толіку за щасливе дитинство» та інші.

«Ми взяли пледи, медичні речі тому, що у нас в Україні завжди, коли посадовця беруть за грати, намагаються посадити, то одразу він хворіє. До цього моменту ми бачили, що він бігав на марафоні. Тобто здоров’я в людини є. Він каже, що травма спини побутова, але ми знаємо, що Юрій Луценко писав, що він стрибнув з другого поверху чи з першого, не важливо, і скоріш за все, якщо травма і була, то вона не побутова: коли він тікав від СБУ, то, найімовірніше, впав і пошкодив собі спину», – розповів ініціатор акції Денис Нечепоренко.

Також організатор акції повідомив, що активісти домагатимуться відставки заступника міського голови.

«Вимоги у нас такі, щоб Пустоварова зняли з займаної посади тому, що людину знайти на цю посаду дуже просто», – заявив Нечепоренко.

21 грудня силовики провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. За даними ГПУ, Марченко, його рідний брат та директор одного з комунальних підприємств міста Мелітополь підозрюються у привласненні бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерів на суму 87 мільйонів гривень.

Крім того, у справі проходить і четвертий фігурант – прокуратура оголосила про підозру 30-річному заступнику міського голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову, який буцімто днями травмував хребет. 29 грудня суд відпустив його під заставу у 1,5 мільйона гривень, яка має бути сплачена протягом 5 днів.