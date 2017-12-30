Росія: ФСБ затримала підозрюваного у здійсненні вибуху в Санкт-Петербурзі

ФСБ Росії встановила особу, причетну до підриву саморобного вибухового пристрою в супермаркеті у Санкт-Петербурзі. За даними російських силовиків, чоловіка затримали і підозрюють в організації та безпосередньому виконанні вибуху.

Як пишуть російські ЗМІ, підозрюваного передали до Слідчого комітету для продовження слідчих дій.

Водночас у Раді Федерації назвали «піаром» заяву екстремістського угрупування «Ісламська держава» про причетність його бойовиків до вибуху в Санкт-Петербурзі.

27 грудня в одному з супермаркетів російського Санкт-Петербурга в камері схову спрацювала саморобна вибухівка – постраждали 18 людей, восьмеро з яких перебувають на лікуванні. Наступного для після вибуху президент Росії Володимир Путін назвав подію нападом терористів. До заяви Путіна правоохоронні органи Росії кваліфікували інцидент не за статтею про теракт, а як «замах на вбивство двох і більше осіб».