Бойовики упродовж дня тричі порушили перемир’я на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години суботи тричі відкривали вогонь у напрямку українських військ, порушуючи новорічно-різдвяне перемир’я. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, під обстріли бойовиків потрапили оборонні укріплення ЗСУ на донецькому напрямку.

«Поблизу Водяного в обідню пору з непідконтрольної українському уряду Саханки наші позиції обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Згодом ворог активізувався у районі Павлополя. По оборонних укріпленнях біля цього прифронтового населеного пункту агресор з тимчасово окупованого Набережного двічі вів вогонь із 82-міліметрових мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

В угрупованні «ДНР» звинувати ЗСУ в обстрілі західної частини Донецька, де, за словами, бойовиків, загорівся будинок. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українська сторона 30 грудня здійснила обстріл з напрямку села Луганське в бік Нижнього Лозового.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.