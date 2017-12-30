За майже рік статус біженця у Польщі отримали 56 українців – посольство

Упродовж десяти місяців 2017 року компетентні органи Польщі надали статус біженця 56 громадянам України, повідомили у Посольстві України в Польщі. Згідно з повідомленням, торік кількість таких громадян становила 32.

«При цьому, станом на 1 липня 2017 року дійсні дозволи на проживання в Польщі мали більш ніж 128 тисяч громадян України (з них 79 осіб мали статус біженця)», – повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

Крім того, польська сторона ухвалила 175 рішень про надання українцям статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

За даними дипломатів, протягом першого півріччя 2017 року громадянам України видали понад 91 тисячу дозволів на працю різних типів у Польщі, що майже вдвічі більше, ніж торік. Водночас кількість виданих віз (національні та шенгенські) залишилася практично незмінною у порівнянні з минулим роком – понад 988 тисяч.

Посольство України у Польщі оприлюднило заяву про «реальну кількість біженців» у Польщі після того, як 29 грудня у польській пресі речниця уряду Йоанна Копцінська заявила про те, що Польща прийняла «дуже багато біженців з України, в якій триває війна». Копцінська заявила, що таким чином Варшава допомагає долати «напруженість на східному фланзі ЄС», що не враховують західні партнери.