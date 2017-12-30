До переговорів про звільнення долучили батька чоловіка, який взяв людей у заручники в Харкові – Князєв

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До переговорів про звільнення людей із відділення «Укрпошти» у Харкові долучили батька чоловіка, який взяв їх у заручники, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.
«Для переговорів з чоловіком, який погрожує застосувати вибухівку, привезли його батька. Також на місці працюють психологи. Правоохоронці проводять усі необхідні заходи для звільнення тих, хто досі залишається всередині», – повідомив Князєв.
За даними поліції, наразі група «поліції діалогу» продовжує перемовини з правопорушником, який забарикадувався у поштовому відділені.
Раніше повідомлялося про відкриття кримінального провадження за статтею про «захоплення заручників».
Наразі вдалося звільнити 2 дітей та 3 жінок, з числа 11-ти, про яких заявляла поліція.
За даними поліції, 30 грудня о 14:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка у Харкові увійшов чоловік в масці з метою пограбування. Зловмисник забарикадувався у відділку та заявив про захоплення заручників.
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