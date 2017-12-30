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31 Грудень 2017, Київ 04:53
Новини | Політика

Президент підписав зміни до Бюджетного, Податкового та Земельного кодексів України

Президент України Петро Порошенко підписав в суботу зміни до бюджетного, податкового та земельного кодексів України, інформує прес-служба президента.

Змінами до Бюджетного кодексу передбачено уточнення порядку формування і виконання місцевих бюджетів, фінансового забезпечення охорони здоров’я та освіти, соціального захисту громадян тощо.

У новому Податковому кодексі , серед іншого, змінюються правила безмитного ввезення товарів на територію України, у тому числі в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів набирають чинності, за винятком окремих пунктів, з 1 січня 2018 року.

Змінами до Земельного кодексу продовжується на один рік термін дії мораторію на продаж чи відчуження земель сільськогосподарського призначення. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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