Від початку новорічного перемир’я бойовики стріляли 39 разів – українська сторона СЦКК

Від початку перемир’я, встановленого на час різдвяних та новорічних свят з 23 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 39 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі, заявляє штаб АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі. Згідно з повідомленням, з-поміж усіх обстрілів –10 – із застосуванням озброєнь, заборонених Мінськими домовленостями.

«Упродовж минулого тижня НЗФ ОРДО/ОРЛО активно застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети вздовж всієї лінії розмежування. Обстрілів позицій наших військових із артилерії великих калібрів, у тому числі реактивних систем залпового вогню, та танків українською стороною СЦКК не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що від часу оголошення про початок дії нового перемир’я активізувались і снайпери бойовиків – зафіксовано 7 випадків.

«Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей безумовно дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму «тиші» по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на брудні провокації проросійських терористичних військ», – йдеться в повідомленні штабу з посиланням на українську сторону в СЦКК.

Росія вивела своїх представників з СЦКК. Вони покинули Україну 19 грудня через, як заявили в російському МЗС, «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Українські представники заявили, що виведення Росією своїх представників з СЦКК є спробою Кремля змусити Київ вести переговори з представниками сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.