Суд обрав запобіжний захід директору Миколаївського аеропорту – арешт з можливістю застави

Заводський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 2,5 мільйони гривень для директора Миколаївського аеропорту Михайла Галайка, якого затримали днями під час передачі неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку.

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою із можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень, тоді як сторона захисту просила про запобіжний захід не пов’язаний із триманням під вартою – домашній арешт – через погане самопочуття підзахисного.

Чи буде оскаржувати прокуратура рішення судді Зінаїди Сухаревич про обраний Галайку запобіжний захід наразі невідомо.

В ніч на 29 грудня співробітники Нацполіції та прокуратури Миколаївської області затримали директора аеропорту в Миколаєві при спробі дати хабара голові облдержадміністрації у 700 тисяч гривень за, як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, «продовження трудового контракту». За даними прокуратури, дії Михайла Галайка кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України про дачу хабара.