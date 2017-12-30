Чоловік, який утримував у заручниках людей в Харкові, – раніше судимий місцевий житель – поліція

В обласному управлінні Нацполіції в Харківській області повідомили, що затриманий в ході спецоперації чоловік, який взяв у заручники в поштовому відділенні кількох людей, є раніше судимим місцевим жителем.

«Чоловіка, що погрожував підірвати відділення «Укрпошти» разом із заручниками, було затримано. Його особу вже встановлено, це харків’янин 1977 року народження, раніше судимий за різними статтями Кримінального кодексу України», – повідомили в харківському управлінні поліції.

У поліції уточнили, як проходила операція: силовики ухвалили рішення про штурм будівлі, і коли звідти виходила одна із утримуваних жінок, зайшли до приміщення і затримали порушника.

За даними поліції, 30 грудня о 14:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка у Харкові увійшов чоловік в масці з метою пограбування. Зловмисник забарикадувався у відділку та заявив про захоплення заручників – усього 11 людей. Через деякий час він відпустив двох дітей та трьох жінок. До переговорів силовики залучили батька чоловіка, який утримував людей. Після того, як силовики увірвалися до будівлі, всіх заручників було звільнено. Ніхто не постраждав. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «захоплення заручників», що передбачає для затриманого до 15 років ув’язнення в разі визнання винним.