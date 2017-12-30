Російські танкери останніми місяцями постачали паливо морем до КНДР – Reuters

Російські танкери постачали морем паливо в Північну Корею щонайменше тричі протягом жовтня і листопада, повідомила у п’ятницю, 29 грудня, інформаційна агенція Reuters з посиланням на два високопоставлені західноєвропейські джерела.

Таким чином, заявили ці джерела, продаж нафти або нафтопродуктів Росією став порушенням санкцій щодо Пхеньяна.

Москва 30 грудня відкинула таке звинувачення.

«Російські судна перевантажували свій вантаж північнокорейцям просто в морі», – заявив один з анонімних коментаторів Reuters. За словами джерела, передача нафти або нафтопродуктів відбувалася кілька разів.

Інше джерело повідомило, що не було доказів участі саме Росії як держави у цих передачах палива.

«Немає жодних доказів того, що це підтримувалося російською державою, але ці російські судна кидають рятувальне коло Північній Кореї», – сказав коментатор з питань безпеки у Європі.

У МЗС Росії заявили, що країна дотримується санкцій проти Північної Кореї.

«Росія повністю дотримується режиму санкцій… Ми хотіли б нагадати, що на постачання палива, тобто продуктів нафтопереробки, є, безумовно, квоти, але нема повної заборони», – сказали в коментарі російській агенції «ТАСС».

Державний департамент США закликав Росію та інших членів ООН «чітко дотримуватися» санкції стосовно Північної Кореї і співпрацювати з метою «блокування заборонених ООН дій, зокрема передачі чистої нафти і вугілля на судна Північної Кореї».