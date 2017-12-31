Про можливі зв’язки Трампа з Росією повідомив австралійський дипломат – New York Times

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів почало розслідування щодо можливого втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році після інформації, наданої чільним австралійським дипломатом Александром Доунером, пише The New York Times.

Згідно з повідомленням, радник кампанії Дональда Трампа Джордж Пападопулос сказав Доунеру під час зустрічі в Лондоні в травні 2016 року, що Росія має тисячі листів, які можуть скомпрометувати кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Після того, як електронна пошта Демократичної партії була зламана і листи були оприлюднені, Австралія передала інформацію про розмову Пападопулоса й Доунера до ФБР, йдеться в матеріалі.

«Злом і одкровення учасника кампанії Трампа, який, можливо, мав доступ до внутрішньої інформації, виявилися спонукальними причинами, які змусили ФБР почати розслідування в липні 2016 року», – пише The New York Times.

Колишній зовнішньополітичний радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джордж Пападопулос визнав себе винним в тому, що брехав агентам ФБР, як і екс-радник з нацбезпеки Майкл Флінн. Обоє співпрацюють зі слідчими спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США. Колишньому голові президентської кампанії Трампа Полу Манафорту і його партнеру Ріку Гейтсу були висунуті звинувачення у змові і брехні федеральним агентам. Вони це заперечують.

У січні розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію із впливу на вибори 2016 року в США на користь Трампа.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія, а також сам Трамп неодноразово відкидали ці звинувачення.