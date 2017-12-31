У Непалі заборонили самостійно підійматися на Еверест й інші гірські вершини

У Непалі заборонили самостійно підійматися на Еверест та інші гірські вершини.

Представник міністерства культури, туризму й цивільної авіації Непалу Махешвор Неупане заявив агентству «Франс-прес», що метою змін у правилах щодо альпінізму є підвищення рівня безпеки.

Багато мандрівників намагалися підкорити непальські гори самостійно, однак у деяких випадках це закінчилося трагедією.

Місцеві посадовці вважають, що зміни в правилах щодо альпінізму також допоможуть надати додаткову роботу непальським гідам.

Крім того, влада Непалу запровадила заборону підійматися на гірські вершини людям з подвійною ампутацією та незрячим.

У Непалі розташовані вісім з 14 світових вершин, висота яких перевищує вісім тисяч метрів. Близько 450 альпіністів – 190 іноземців і 259 непальців – досягли Евересту з південного боку в 2016 році.