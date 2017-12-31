Росія: головна ялинка Сахаліну згоріла в новорічну ніч

У Росії в місті Южно-Сахалінську в новорічну ніч згоріла головна ялинка міста, повідомляють російські ЗМІ.

Очевидцями стали кілька сотень містян, які зібралися в новорічну ніч на площі, де проходило святкування Нового року.

25-метрова штучна ялинка згоріла повністю. За попередньою версією, причиною пожежі став невдало запущений феєрверк.

Ніхто не постраждав.

Новий рік у Южно-Сахалінську настав о 15:00 за Києвом.

Крім того, за даними російського «Інтерфаксу», ввечері в неділю в Петропавловську-Камчатському біля головної ялинки на очах городян загорілися фігури Діда Мороза і Снігуроньки. Попередньою причиною інциденту в місцевих ЗМІ називають коротке замикання гірлянд.

Вогонь практично повністю знищив фігури, куплені адміністрацією міста в цьому році. На місце події прибули пожежники, вони ліквідували пожежу. Сама ялинка не постраждала.