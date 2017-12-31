У головному соборі Чехії ялинку прикрасили написами із назвами окупованих міст Донбасу — посол

У Соборі святого Віта у Празі ялинку прикрасили у кольорах українського прапора — листівками із написами окупованих міст на Донбасі, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Прага. Головний собор Чехії — Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», — написав посол у Facebook і опублікував фото.

Частина населених пунктів Донецької і Луганської областей України перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків внаслідок збройного конфлікту, що почався на Донбасі у квітні 2014 року.