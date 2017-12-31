МЗС Німеччини закликало Тегеран поважати права демонстрантів

У зв’язку з масовими протестами в Ірані Міністерство закордонних справ Німеччини 31 грудня, закликало владу країни поважати права демонстрантів.

Зокрема, зовнішньополітичне відомство Німеччини відзначило, що в уряді ФРН уважно стежать за повідомленнями про протестні акції в Ірані.

Крім того, МЗС закликає адміністрацію іранського президента Хасана Роугані до «розсудливих дій» в зв’язку з протестами. «Свобода зібрань та право на вільне вираження думки — це вищі цінності», — йдеться в заяві МЗС.

Масові протести почалися в ряді іранських міст 28 грудня. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Ірану і високої вартості життя, потім учасники протестів почали висловлювати невдоволення урядом країни. У суботу, 30 грудня, два демонстранти загинули в місті Доруд на заході Ірану. Влада Ірану заявила про непричетність до цих смертей.