Генсекретар ООН закликає світ об’єднатися для подолання глобальних загроз

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш закликав світових лідерів об’єднатися для подолання глобальних загроз у 2018 році. Він сказав про це у новорічному зверненні.

Генсекретар визнав, що його сподівання на мир у 2017 році не справдилися.

Ґутерріш назвав своє звернення попередженням світу про небезпеку.

«Конфлікти поглибились, з’явились нові загрози. Занепокоєння щодо ядерної зброї — на найвищому з часів Холодної війни рівні. Кліматичні зміни відбуваються швидше, ніж ми реагуємо. Нерівність у світі зростає, ми є свідками жахливих порушень прав людини. Націоналізм і ксенофобія у момент, коли ми вступаємо в 2018 рік, на підйомі. Я закликаю до єдності», — сказав генсекретар.

За словаму Ґутерріша, світ може стати безпечнішим у разі, якщо світові лідери об’єднаються.

За даними ООН, рекордна кількість людей – понад 65 мільйонів у світі перебувають у русі, рятуючись від конфліктів, таких як громадянська війна в Сирії, репресій і бідності. Серед цих людей близько 21 мільйона є біженцями.