Поліція Києва: в акції до дня народження Бандери беруть близько тисячі осіб

У ході з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери беруть участь близько тисячі осіб, частина із них тримає запалені смолоскипи, повідомляє поліція Києва.

«Супровід колони здійснюють близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу. Збір учасників заходу відбувся у парку імені Шевченка, звідки колона вирушила до майдану Незалежності. Поліція супроводжує учасників та стежить за порядком, аби не допустити жодних провокацій і порушень», – ідеться в повідомленні.

Смолоскипову ходу в Києві організували представники «Національного корпусу», всеукраїнського об’єднання «Свобода» та «Правого сектору».

Один із лідерів українського націоналістичного руху першої половини ХХ століття Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на території теперішньої Івано-Франківської області. Вбитий 15 жовтня 1959 року в Мюнхені.

У МВС України повідомляли, що з нагоди річниці народження Бандери 1 січня 2018 року у 20 регіонах держави заплановані 54 масові заходи за участю понад 8 400 осіб.