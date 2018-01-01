У Дніпрі з нагоди дня народження Бандери влаштували марш і флешмоб з виконанням гімну ОУН

У Дніпрі 1 січня відбувся марш, приурочений до дня народження Степана Бандери. Близько 400 учасників, представників громадських організацій, під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами зі смолоскипами в руках пройшли центральною частиною міста від облдержадміністрації до мерії.

В акції взяла участь як молодь, так і літні люди. Учасники акції йшли під звуки барабана, співали гімн України та українські пісні, а також скандували гасла «Слава Україні! Героям слава!», «Бандера, Шухевич – герої України!» тощо.

У руках вони тримали плакати з написами «Ніхто не зупинить ідею, час якої настав» та «Діди воювали». Біля будівлі міської ради учасники акції запалили фальшфеєри й влаштували флешмоб з виконанням гімну ОУН.

За словами активістів, Степан Бандера є символом української нації. «Ті, хто за українську перемогу, мають бути завжди єдині, підтримувати один одного і не доводити до розбрату. Бандера, на жаль, не прийде, Бандера порядок не наведе. Це маємо зробити ми під його прапором», – зазначив один із учасників маршу, активіст організації «С14» Андрій Куліш.

Захід супроводжувала поліція, але в дії активістів не втручалась.

2016 року активісти ВО «Свобода» встановили пам’ятний знак Бандері на в’їзді до Дніпра, пізніше його демонтували невідомі.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського району на Івано-Франківщині. Загинув 15 жовтня 1959 року у Мюнхені від рук агента КДБ Богдана Сташинського.