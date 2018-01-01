У Росії припинив існування Резервний фонд

З 1 січня 2018 року припинив існування Резервний фонд Росії. Всі додаткові доходи російського бюджету відтепер будуть направлятися до Фонду національного достатку.

Резервний фонд був призначений для фінансування дефіциту бюджету в разі різкого падіння доходів. Згідно з даними Міністерства фінансів, станом на 1 грудня 2017 року його розмір склав 995 мільярдів рублів (це близько 480 мільярдів гривень).

Обидва фонди були утворені дев'ять років тому в результаті поділу Стабілізаційного фонду.

Фонд національного достатку був умовно розділений на дві частини: одна призначалася для виплати пенсій у довгостроковій перспективі, інша – для інвестицій у самоокупні інфраструктурні проекти. Згідно з оцінкою міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, на 1 січня розмір Фонду національного достатку має скласти 3,8 трильйона рублів (це близько 1,8 трильйона гривень).