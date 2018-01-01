У Херсоні день народження Бандери відзначили мітингом та смолоскиповою ходою

Представники націоналістичних політичних партій та громадських організацій 1 січня в Херсоні взяли участь у мітингу та смолоскиповій ході на честь 109-ї річниці від дня народження одного із лідерів українського націоналістичного руху першої половини ХХ століття Степана Бандери.

У заході взяли участь представники ВО «Свобода», «Правого сектору», громадські активісти, депутати районних рад, обласної та міської рад.

Смолоскипова хода пройшла центральною вулицею обласного центру, проспектом Ушакова, від площі Свободи до меморіалу «Слава Україні».

Один із лідерів українського націоналістичного руху першої половини ХХ століття Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на території теперішньої Івано-Франківської області. Вбитий 15 жовтня 1959 року в Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським.