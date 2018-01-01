У Росії оприлюднили й приховали дані про зарплату міністрів

З сайту міністерства фінансів Росії зникли дані, що розкривають зарплату федеральних міністрів у 2016 році, повідомляє проект Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время».

Ці дані міністерство розкрило кілька днів тому. Згідно з ними, більше за всіх серед російських міністрів отримував міністр фінансів Антон Силуанов – понад 30 тисяч доларів на місяць (це понад 840 тисяч гривень). Його зарплата виявилася майже вчетверо вищою, ніж зарплата керівників міністерства освіти та міністерства соціальної політики Росії. На другому місці був засуджений за хабар міністр економіки Олексій Улюкаєв: його зарплата до арешту перевищувала 20 тисяч доларів (це понад 560 тисяч гривень).

Попри зникнення даних, інформація про зарплати збереглася в кеші Google.

У міністерстві фінансів Росії не відповіли на запит, чому дані були видалені, проте, за даними РБК, оприлюднення зарплат міністрів викликало невдоволення у відомствах. Співрозмовник в одному з міністерств навіть порівняв це з «диверсією».