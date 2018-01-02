Поліція Німеччини підозрює депутатку Бундестагу в розпалюванні ненависті до мусульман

Німецька поліція підозрює представницю правої партії «Альтернатива для Німеччини» Беатрікс фон Шторх у розпалюванні національної ворожнечі після публікації повідомлення в Twitter. Відповідну заяву направили в прокуратуру.

Фон Шторх обурилася в Twitter публікацією кельнської поліції з привітаннями із Новим роком декількома мовами, зокрема арабською. «Вони вважають, що таким чином вгамують варварські орди чоловіків-мусульман, які здійснюють зґвалтування?» – написала вона.

Після цього сторінку політика заблокували на 12 годин. Фон Шторх продублювала повідомлення на своїй сторінці в Facebook.

У поліції Кельна заявили, що давно практикують поширення важливої інформації кількома мовами перед великими заходами. Поліцейські вважають, що такий підхід допомагає донести інформацію до різних груп населення і сприяє більшому взаєморозумінню.

За даними поліції, до охорони порядку на новорічні свята залучали значну кількість правоохоронців, тому святкування минули мирно.

Два роки тому під час святкування Нового року в Кельні сотні жінок заявили, що на них напали. Поліція Німеччини пізніше повідомила, що, за даними розслідування, більшість нападників були іноземцями, зокрема марокканцями й алжирцями, частина з яких просила притулку у Німеччині.

Після цього по всій Німеччині посилили заходи безпеки під час масових заходів.